Знакомый рассказал о сыне Усольцева, которого ищет СК

Семья Усольцевых перестала выходить на связь с родственниками и знакомыми 28 сентября. По имеющимся данным, в этот день Сергей, Ирина и их дочь Арина отправились к скале Буратинка в Партизанском районе. 30 сентября сын Ирины обратился с заявлением о пропажи матери, отчима и сестры. Масштабные поиски с привлечением более тысячи волонтеров не дали результатов. В настоящее время основной версией является несчастный случай.