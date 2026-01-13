Знакомый рассказал о сыне Усольцева, которого ищет СК

В истории таинственного исчезновения в тайге Красноярского края семьи Усольцевых остается немало белых пятен. До сих пор не дали показания бывшая жена Усольцева и его сын. О них aif.ru рассказал знакомый семьи Александр Дымов.
Он отметил, что вторая бывшая жена Сергея Усольцева много лет назад покинула страну вместе с сыном. По его словам, Людмила отличается своеобразностью.
«Мальчик был еще маленьким, когда Сергей и Людмила развелись. Ему, наверное, и рассказывать нечего. Может, он еще несовершеннолетний», — поделился Дымов.
Матвей Усольцев родился в 2008 году. После развода с Сергеем Усольцевым, Людмила вышла замуж за американского проповедника, который в 2000-х занимался религиозной деятельностью в Железногорске, где они и познакомились. Вскоре семье переехала на родину нового мужа Людмилы. Как утверждают источники, Матвей сменил фамилию, о его общении с родным отцом информации нет.
Семья Усольцевых перестала выходить на связь с родственниками и знакомыми 28 сентября. По имеющимся данным, в этот день Сергей, Ирина и их дочь Арина отправились к скале Буратинка в Партизанском районе. 30 сентября сын Ирины обратился с заявлением о пропажи матери, отчима и сестры. Масштабные поиски с привлечением более тысячи волонтеров не дали результатов. В настоящее время основной версией является несчастный случай.