Во Владивостоке в суд направлено дело о хищении 135 миллионов у вкладчиков

По версии следствия, мужчина еще в 2016 году специально создал кооператив для реализации преступной схемы. Под видом законной финансовой деятельности он заманивал вкладчиков, обещая им высокие проценты. С 2016 по 2019 год ему удалось привлечь огромные суммы, но свои обязательства он так и не выполнил. Полученные деньги были просто похищены и потрачены по его усмотрению.