Во Владивостоке в суд направлено дело о хищении 135 миллионов у вкладчиков

16 жителей региона лишились своих сбережений.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье завершено расследование крупного финансового мошенничества, в результате которого 16 жителей региона лишились своих сбережений. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего организатора кредитного потребительского кооператива, который похитил у граждан более 135 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

По версии следствия, мужчина еще в 2016 году специально создал кооператив для реализации преступной схемы. Под видом законной финансовой деятельности он заманивал вкладчиков, обещая им высокие проценты. С 2016 по 2019 год ему удалось привлечь огромные суммы, но свои обязательства он так и не выполнил. Полученные деньги были просто похищены и потрачены по его усмотрению.

Мошенничество было выявлено прокуратурой Первореченского района Владивостока совместно с полицией. В рамках дела на имущество обвиняемого уже наложен арест на сумму свыше 3,5 миллиона рублей. Все потерпевшие подали гражданские иски о взыскании ущерба. Теперь уголовное дело направлено в Первореченский районный суд для рассмотрения по существу, где мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы.