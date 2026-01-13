В суде раскрыли неожиданные детали подготовки теракта в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Москве начал допрос Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) — одного из ключевых обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле», жертвами которого стали 149 человек. По делу проходят 19 обвиняемых, ранее был допрошен Шамсидин Фаридуни (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).