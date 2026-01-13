Второй участник жестких задержаний у скандальной курганской колонии ушел на СВО

Сам Добрыдин свою вину категорически отрицал. Мужчина утверждал, что приехал помочь коллегам, услышав про возможный заброс наркотиков в зону. Родня силовика предположила, что его подставил бывший коллега, который стрелял из травматического оружия, но не признался в этом в ходе предварительного следствия. Дело Добрыдина рассматривают в Кетовском районном суде с лета 2023 года. Другой участник скандальных задержаний из отдела кетовской полиции, Егор Костылев, ушел на СВО в 2024 году. Его дело — также в отдельном производстве.