Второй участник жестких задержаний у скандальной курганской колонии ушел на СВО

Обвиняемый курганский полицейский ушел на СВО.
Обвиняемый в превышении полномочий сотрудник курганской полиции Антон Добрыдин ушел на СВО. Это уже второй сотрудник силовых ведомств, попавший под суд из-за чрезмерного применения силы при задержании у ИК-2, который предпочел подписать контракт с Минобороны. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Майор полиции Добрыдин ушел на СВО осенью 2025 года», — рассказали источники. Ранее в зону боевых действий ушел его экс-подчиненный Егор Костылев. Уголовное дело в отношении курганского силовика выделено в отдельное производство.
Информацию подтвердил адвокат, участвующий в уголовном процессе по делу Добрыдина. С конца осени судебные заседания проходили без полицейского, лишь с участием другого фигуранта — бывшего сотрудника ФСИН Хамзата Амаева.
Сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД «Кетовский» Добрыдина обвиняли в превышении полномочий при задержании у колонии № 2. По версии следствия, он в составе силовой группы из сотрудников полиции и ФСИН задержал группу лиц возле зоны. При задержании было применено травматическое оружие, после этого граждане подверглись издевательствам. Такие задержания происходили два дня подряд, были возбуждены уголовные дела в отношении семерых силовиков. Приговоры ранее выносили в отношении двоих: экс-сотрудника ФСИН Максима Субботина и бывшего полицейского Александра Исакова.
Сам Добрыдин свою вину категорически отрицал. Мужчина утверждал, что приехал помочь коллегам, услышав про возможный заброс наркотиков в зону. Родня силовика предположила, что его подставил бывший коллега, который стрелял из травматического оружия, но не признался в этом в ходе предварительного следствия. Дело Добрыдина рассматривают в Кетовском районном суде с лета 2023 года. Другой участник скандальных задержаний из отдела кетовской полиции, Егор Костылев, ушел на СВО в 2024 году. Его дело — также в отдельном производстве.