20-летний житель Прикамья оформил микрозаймы на своих бабушку и дедушку

20-летний житель Пермского края был осуждён за то, что оформил микрозаймы на своих родственников, рассказали в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Всё началось с того, что в Лысьвенский отдел полиции обратился 67-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что получил письмо от неизвестной организации, в котором утверждалось, что он должен около 5 тысяч рублей из-за оформленного им микрозайма — но никакого микрозайма он не оформлял.
Как выяснили сотрудники МВД, микрозайм действительно был — но оформил его на мужчину его 20-летний внук, живущий с ним в одном доме. Молодой человек заполнил заявку с паспортными данными деда и своим номером счёта — и получил таким образом 4 тысячи рублей. Более того, выяснилось, что до этого внук точно так же оформил микрозайм и на бабушку — тоже на 4 тысячи.
Лысьвенца признали виновным в мошенничестве и приговорили к исправительным работам: в течение пяти месяцев 10% зарплаты он будет отдавать государству.