20-летний житель Прикамья оформил микрозаймы на своих бабушку и дедушку

Как выяснили сотрудники МВД, микрозайм действительно был — но оформил его на мужчину его 20-летний внук, живущий с ним в одном доме. Молодой человек заполнил заявку с паспортными данными деда и своим номером счёта — и получил таким образом 4 тысячи рублей. Более того, выяснилось, что до этого внук точно так же оформил микрозайм и на бабушку — тоже на 4 тысячи.