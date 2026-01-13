В Омске так и не нашли виновных в деле о падении мужчины в яму с кипятком

В Омске продолжается расследование дела о халатности, в результате которой погиб пожилой мужчина. Речь идёт о происшествии, случившемся в 26 ноября на пересечении улиц 5-й Армии и Малой Ивановской. Из-за аварии на теплотрассе на части дороги обвалился грунт, яму наполнил кипяток. В неё угодил 78-летний омич. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Пострадавший получил около 60% ожогов тела и был экстренно госпитализирован. Но 4 декабря он скончался.