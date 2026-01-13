В Омске так и не нашли виновных в деле о падении мужчины в яму с кипятком

В Омске продолжается расследование дела о халатности, в результате которой погиб пожилой мужчина. Речь идёт о происшествии, случившемся в 26 ноября на пересечении улиц 5-й Армии и Малой Ивановской. Из-за аварии на теплотрассе на части дороги обвалился грунт, яму наполнил кипяток. В неё угодил 78-летний омич. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Пострадавший получил около 60% ожогов тела и был экстренно госпитализирован. Но 4 декабря он скончался.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Под подозрение попали сотрудники АО «Тепловая компания», ответственные за теплосети. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. Расследование проводится, за ним следит и прокуратура. Обвинение еще не предъявлено. Об этом сообщил прокурор Омской области Алексей Афанасьев в интервью на ГТРК «Иртыш».
7 декабря с погибшим мужчиной простились. Им оказался учёный-агроном, 78-летний профессор Владимир Красницкий. Более 40 лет он возглавлял Агрохимический центр «Омский», является автором более 450 научных работ, четырёх монографий.