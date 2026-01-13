На Камчатке медики более километра несли пациента на руках при штормовом ветре

В ночь на 13 инваря мощный циклон охватил Камчатку, из-за чего на полуострове приостановлены все авиарейсы, отменены пригородные автобусы, а школьники начали учёбу дистанционно. На трассах, ведущих до Мильково и Усть-Большерецка, движение полностью остановлено из-за сильного снегопада и шквалистого ветра. Власти Камчатки призывают жителей без крайней необходимости не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом.