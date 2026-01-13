Ричмонд
На Камчатке медики более километра несли пациента на руках при штормовом ветре

Сотрудники скорой помощи на Камчатке несли пациента на носилках более километра при штормовом ветре. Как сообщили в Минздраве по Камчатскому краю, из-за метели спецтехника не смогла проехать.

«Ночью 13 января бригада скорой помощи вместе с сотрудниками МЧС столкнулась с вызовом стихии. Из-за невозможности проезда спецтехники, медикам пришлось более километра нести пациента на руках. Штормовой ветер, нулевая видимость и сильная метель. Несмотря на экстремальную погоду, слаженные действия медиков и спасателей позволили вовремя доставить человека в стационар», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это лишь один из сотни вызовов. Минздрав выразил благодарность спасателям за помощь в транспортировке и призвал жителей региона проявлять максимальную осторожность до стабилизации погодных условий.

В ночь на 13 инваря мощный циклон охватил Камчатку, из-за чего на полуострове приостановлены все авиарейсы, отменены пригородные автобусы, а школьники начали учёбу дистанционно. На трассах, ведущих до Мильково и Усть-Большерецка, движение полностью остановлено из-за сильного снегопада и шквалистого ветра. Власти Камчатки призывают жителей без крайней необходимости не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

