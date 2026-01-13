На Камчатке медики более километра несли пациента на руках при штормовом ветре

«Ночью 13 января бригада скорой помощи вместе с сотрудниками МЧС столкнулась с вызовом стихии. Из-за невозможности проезда спецтехники, медикам пришлось более километра нести пациента на руках. Штормовой ветер, нулевая видимость и сильная метель. Несмотря на экстремальную погоду, слаженные действия медиков и спасателей позволили вовремя доставить человека в стационар», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что это лишь один из сотни вызовов. Минздрав выразил благодарность спасателям за помощь в транспортировке и призвал жителей региона проявлять максимальную осторожность до стабилизации погодных условий.
В ночь на 13 инваря мощный циклон охватил Камчатку, из-за чего на полуострове приостановлены все авиарейсы, отменены пригородные автобусы, а школьники начали учёбу дистанционно. На трассах, ведущих до Мильково и Усть-Большерецка, движение полностью остановлено из-за сильного снегопада и шквалистого ветра. Власти Камчатки призывают жителей без крайней необходимости не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом.
