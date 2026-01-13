Выяснилась схема хищений по «Пушкинской карте» в российском городе

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о мошенничестве при организации фиктивных культурных мероприятий. Трое местных жителей признаны виновными и получили условные сроки лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Как установил суд, фигуранты действовали организованной группой с июня по сентябрь 2022 года. Под видом предпринимательской деятельности они зарегистрировались на специализированной платформе для участия в программе «Пушкинская карта», после чего начали оформлять несуществующие культурные мероприятия.
Следствием установлено, что осужденные подыскивали среди знакомых владельцев «Пушкинских карт» с полным балансом, давали им инструкции по покупке билетов на фиктивные события, а затем распределяли между собой полученные средства. Формально операции выглядели как законные, однако фактически никакие мероприятия не проводились.
В результате действий группы ущерб министерству культуры России составил почти 18 млн рублей. Дополнительно банковской организации был причинен ущерб на сумму более 11,5 млн рублей.
Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком на аналогичный период. Отмечается, что обвиняемые частично возместили причинённый ущерб, а исковые требования представителей потерпевших были удовлетворены в полном объёме.
