Выяснилась схема хищений по «Пушкинской карте» в российском городе

Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком на аналогичный период. Отмечается, что обвиняемые частично возместили причинённый ущерб, а исковые требования представителей потерпевших были удовлетворены в полном объёме.