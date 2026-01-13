Дело о крушении вертолёта Ми-8 в Забайкалье начнут рассматривать в суде

Следствием установлено, что в мае 2022 года в Могочинском районе Забайкальского края потерпел крушение вертолёт Ми-8Т. На борту воздушного судна находились 15 человек. В результате аварии один человек погиб, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести. Существенный материальный ущерб был причинён Читинской базе авиационной охраны лесов — его размер превысил 30 млн рублей.