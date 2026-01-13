Дело о крушении вертолёта Ми-8 в Забайкалье начнут рассматривать в суде

В Забайкальском крае в суд направлено уголовное дело по факту крушения вертолёта. Материалы передал Могочинский транспортный прокурор, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Обвиняемым по делу проходит житель Санкт-Петербурга. Ему вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба и гибель человека. Действия квалифицированы по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ.
Следствием установлено, что в мае 2022 года в Могочинском районе Забайкальского края потерпел крушение вертолёт Ми-8Т. На борту воздушного судна находились 15 человек. В результате аварии один человек погиб, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести. Существенный материальный ущерб был причинён Читинской базе авиационной охраны лесов — его размер превысил 30 млн рублей.
По данным следствия, обвиняемый в момент происшествия являлся командиром воздушного судна. Именно его действия, по версии правоохранительных органов, привели к трагическим последствиям.
Рассматривать уголовное дело по существу будет Могочинский районный суд Забайкальского края.
