Полиция Дальнего Востока сорвала юному омичу «криминальное турне»

В правоохранительных органах по городу Владивостоку во вторник, 13 января 2026 года, объявили о задержании 18-летнего уроженца поселка Солнцево Шербакульского района Омской области по подозрению в «Мошенничестве, совершенном организованной группой». Обозначено, что молодой человек якобы работал на мошенников, причем его «труд» носил разъездной характер и даже может быть назван «криминальным турне».