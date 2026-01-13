Ричмонд
Полиция Дальнего Востока сорвала юному омичу «криминальное турне»

Юного омича винят в криминале в интересах мошенников.

Источник: РИА "Новости"

В правоохранительных органах по городу Владивостоку во вторник, 13 января 2026 года, объявили о задержании 18-летнего уроженца поселка Солнцево Шербакульского района Омской области по подозрению в «Мошенничестве, совершенном организованной группой». Обозначено, что молодой человек якобы работал на мошенников, причем его «труд» носил разъездной характер и даже может быть назван «криминальным турне».

По данным полиции Владивостока, расследование инициировано после задержания 72-летней пенсионерки, при которой нашли деньги, якобы похищенные у местного жителя.

«Полицейскими установлено: пожилая жительница Владивостока, находясь под психологическим влиянием мошенников, уже лишившись собственных накоплений, по требованию злоумышленников собирала денежные средства с других жертв и делала “закладки”, которые впоследствии забирал реальный курьер и переводил через банковские терминалы мошенникам», — приводят детали предполагаемой преступной схемы в правоохранительных органах.

Именно в роли курьера, согласно приведенной информации, и мог выступать юный омич.

«Как оказалось, молодой человек на протяжении длительного времени занимался преступной деятельностью по всей России: ездил в разные регионы и собирал денежные средства у обманутых граждан», — утверждается в публикации.

Обозначено, что в результате реализации названной схемы жители Приморья могли лишиться порядка 4,5 миллиона рублей.

Позиция 18-летнего жителя Омской области по вмененному ему криминалу не обнародуется.