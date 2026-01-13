В центре Петропавловска-Камчатского сошла снежная лавина. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка.
«На улице Набережной, в районе стадиона “Спартак”, сошла лавина. Пострадавших нет», — написал он в своём телеграм-канале.
Снег заблокировал проезжую часть, создав серьёзные помехи движению. К ликвидации последствий уже приступили оперативные службы и спецтехника, которые занимаются расчисткой дороги и обеспечением безопасности.
Напомним, мощный циклон охватил Камчатку, из-за чего на полуострове приостановлены все авиарейсы, отменены пригородные автобусы, а школьники начали учёбу дистанционно. В Петропавловске-Камчатском сугробы достигают второго этажа, и выйти из дома через заваленные двери крайне сложно. Власти Камчатки призывают жителей без крайней необходимости не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
