Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Петропавловска-Камчатского сошла снежная лавина

В Петропавловске-Камчатском в районе стадиона «Спартак» сошла снежная лавина. Как сообщил губернатор Владимир Солодов, участок улицы Набережной закрыт для проезда.

Источник: Life.ru

В центре Петропавловска-Камчатского сошла снежная лавина. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка.

«На улице Набережной, в районе стадиона “Спартак”, сошла лавина. Пострадавших нет», — написал он в своём телеграм-канале.

Снег заблокировал проезжую часть, создав серьёзные помехи движению. К ликвидации последствий уже приступили оперативные службы и спецтехника, которые занимаются расчисткой дороги и обеспечением безопасности.

Напомним, мощный циклон охватил Камчатку, из-за чего на полуострове приостановлены все авиарейсы, отменены пригородные автобусы, а школьники начали учёбу дистанционно. В Петропавловске-Камчатском сугробы достигают второго этажа, и выйти из дома через заваленные двери крайне сложно. Власти Камчатки призывают жителей без крайней необходимости не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.