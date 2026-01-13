О чем молчат экс-жена и сын Усольцева: новый поворот в деле пропавшей семьи

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края стало одним из самых громких событий в регионе 2025 года, которое привлекло внимание далеко за пределами области и страны. Что произошло с Сергеем, Ириной и их маленькой дочкой Ариной? Почему ребенок и двое взрослых, один из которых — опытный турист, бесследно исчезли на несложном туристическом маршруте? Что могут скрывать бывшая жена и сын Сергея Усольцева, которые не торопятся выходить на связь со следователями? Ответы на эти вопросы дали aif.ru эксперты.