О чем молчат экс-жена и сын Усольцева: новый поворот в деле пропавшей семьи

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края стало одним из самых громких событий в регионе 2025 года, которое привлекло внимание далеко за пределами области и страны. Что произошло с Сергеем, Ириной и их маленькой дочкой Ариной? Почему ребенок и двое взрослых, один из которых — опытный турист, бесследно исчезли на несложном туристическом маршруте? Что могут скрывать бывшая жена и сын Сергея Усольцева, которые не торопятся выходить на связь со следователями? Ответы на эти вопросы дали aif.ru эксперты.
Весна — время первых зацепок.
Ответ на вопрос, что же произошло с семьей Усольцевых, поисковики надеются получить весной. Оценивая перспективы расследования, депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, участвующий в поисках, предположил, что первые зацепки в деле появятся не раньше, чем растает снег.
«Будем рассчитывать, что весной-летом появятся зацепки по пропавшим. Когда сойдет снег, в тайге, думаю, найдут останки, части снаряжения, обувь», — сказал.
Загадочная бывшая жена и сын: почему молчат?
Следователи до сих пор не могут связаться с бывшей женой Сергея Усольцева Людмилой и их сыном Матвеем, проживающими в США. Знакомый семьи Александр Дымов предполагает, что Людмила могла проконсультироваться с адвокатом и решить не давать показания.
"Людмила — да, барышня своеобразная, энергичная, подвижная. Да что ей собственно и говорить-то… сколько времени прошло.
«Думаю, она просто посоветовалась с адвокатом и не собирается общаться», — отметил он.
По его словам, сыну Матвею, вероятно, тоже нечего рассказать, так как он был еще маленьким во время развода родителей.
«Мальчик был еще маленьким, когда Сергей и Людмила развелись. Ему, наверное, и рассказывать нечего. Может, он еще несовершеннолетний», — добавил Дымов.
Известно, что Матвей родился в 2008 году и после переезда в США сменил фамилию. Было ли у него общение с биологическим отцом и насколько близким, данных нет.
Поиски семьи Усольцевых, которые отправились в поход к скале Буратинка в Партизанском районе 28 сентября 2025 года и не вернулись, продолжаются. Следователи прорабатывают различные сценарии исчезновения двух взрослых и ребенка, в том числе, криминальные. Тем не менее, основной остается версия, что Усольцевы стали жертвой несчастного случая. Близкие и друзья семьи, волонтеры и заинтригованная публика надеются, что весной тайна пропавшей семьи будет раскрыта.