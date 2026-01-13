Мать рыдает, брат в реанимации: детали зверского убийства студентки в Крыму

Убийство студентки Эльвины спустя три дня после ее 17-летния потрясло жителей не только ее родного села Марьино, но и всей России. 4 января юная девушка пошла на тайное свидание со своим новым знакомым, а спустя почти неделю ее обугленное тело нашли в канаве.
Знакомые семьи и местные жители рассказали aif.ru, что произошло в тот роковой день, с кем Эльвина пошла на свидание и почему ее младший брат попал в реанимацию.
Жестокое убийство вместо свидания.
Во время новогодних праздников студентка Эльвина из небольшого села Марьино в Джанкойском районе Республики Крым решила сходить на свидание с новым знакомым. Село, в котором девушка жила вместе с мамой и двумя младшими братьями, совсем небольшое. Там живет около 600 человек.
Маме Эльвина не стала говорить, что идет на свидание, перед уходом сообщила, что пойдет в гости к папе, который живет в соседнем селе. Она вышла из дома 4 января и больше не вернулась.
Местные жители и волонтеры несколько дней искали пропавшую, по Сети распространили ориентировки со студенткой. Некоторые пользователи саркастично писали под подобными постами: «Молодая еще, новогодние праздники, нагуляется и придет». Однако спустя почти неделю после ее пропажи девушку нашли мертвой.
Обугленное тело Эльвины обнаружили в канаве на окраине соседнего села.
С кем Эльвина пошла на свидание?
Страшная новость об обнаружении тела быстро разошлась по селу Марьино.
«Ее нашли, но мертвой. Соседи рассказали, что ее жестоко убили», — рассказала aif.ru местная жительница Ольга.
По словам жителей села, Эльвина познакомилась с 21-летним Дмитрием незадолго до их первой встречи. Они списались в приложении для знакомств, а позже договорились встретиться.
Предварительно, Дмитрий предложил девушке покататься на его машине, там между ними произошла ссора. После убийства молодой человек попытался сжечь Эльвину, а позже бросил ее тело в канаву на окраине одного из поселков.
Молодой человек, по словам местных жителей, ранее отбывал наказание в местах лишения свободы по статье, связанной с наркотиками.
Эльвину похоронят 13 января.
Знакомая семьи Ирина (имя изменено) рассказала aif.ru, что убитую девушку похоронят сразу после получения результатов ДНК-экспертизы. Предварительно, родные простятся с девушкой 13 января.
«12 января появились результаты ДНК-экспертизы, думаю, 13 или 14 января Эльвину похоронят», — сообщила она.
Мама девушки коротко ответила на тот же вопрос: «Еще не знаю».
Знакомые семьи рассказали, что мама одна воспитывала троих детей: Эльвину и двух ее младших братьев. Один из них является инвалидом.
Местный волонтер Юрий рассказал, что семья Эльвины живет бедно.
«Одинокая мама с тремя детьми, средний сын с особенностями (паллиативное состояние). Живут скромно, но когда был у них в гостях, то видел, что в доме всегда чисто, тепло и по-домашнему уютно, есть маленькое хозяйство. Люди хорошие, иногда бывает сложно. Элвина всегда помогала маме смотреть и ухаживать за лежачим братом, помогала по дому», — отметил он.
Младший брат в реанимации, мама — сутками плачет.
Знакомые также рассказали, что младший брат Эльвины спустя несколько дней после ее пропажи попал в больницу.
«Через несколько дней после пропажи дочери ее сын попал в реанимацию, стал задыхаться, и сейчас находится там. Сколько горя у мамы, и как это вообще возможно пережить и принять», — отметил Юрий.
Он добавил, что мама убитой девушки постоянно плачет.
«Я общаюсь с мамой детей и пытаюсь хоть немного поддержать ее, мне очень страшно слышать все, что она рассказывает, как она плачет с утра до ночи. По просьбе мамы я буду помогать ее ребёнку, пока он находится в больнице, буду привозить все, что необходимо, так как мама не в силах сейчас присутствовать везде, а езда до больницы занимает около 4-х часов в одну сторону», — отметил он.
Эльвина предчувствовала свою смерть.
Убитая девушка активно вела страницы в социальных сетях. У нее их было несколько. Среди фотографий — сама Эльвина и ее младший брат. Девушка постоянно показывала, как они проводили время вместе.
Пользователи Сети, однако, нашли интересную деталь на одной из ее страниц. Девушка оставила пророческий статус.
«Запомни меня, запомни меня», — написала она, добавив следом дату своего рождения.
Жители села организовали сбор помощи для семьи убитой девушки. Предварительно, подозреваемый уже задержан.
Чем закончится эта история — пока не известно. Однако мама Эльвины и ее братья уже никогда не увидят ее живой.