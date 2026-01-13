Ричмонд
На Камчатке спасатели откопали застрявшего в сугробе врача

В Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС России пришли на помощь местному жителю, оказавшемуся заблокированным в глубоком сугробе во время мощного снежного циклона.

В Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС России пришли на помощь местному жителю, оказавшемуся заблокированным в глубоком сугробе во время мощного снежного циклона. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Помощь потребовалась врачу больницы «Водник», который застрял на улице Океанской и в течение продолжительного времени не мог самостоятельно выбраться из снежного заноса. Из-за погодных условий ситуация осложнялась, и мужчина оказался фактически отрезан от возможности вернуться домой.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС по Камчатскому краю оперативно прибыли на место, откопали медика и доставили его по месту жительства. Уточняется, что медицинская помощь ему не понадобилась.

В ведомстве отметили, что в условиях снежного ненастья подразделения МЧС работают в режиме повышенной готовности. Спасатели патрулируют городские и загородные дороги, оказывая помощь жителям, оказавшимся в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что Камчатский край оказался во власти мощного снежного циклона. В регионе практически остановлено автомобильное движение, а авиасообщение временно закрыто.

