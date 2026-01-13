На Камчатке спасатели откопали застрявшего в сугробе врача

Помощь потребовалась врачу больницы «Водник», который застрял на улице Океанской и в течение продолжительного времени не мог самостоятельно выбраться из снежного заноса. Из-за погодных условий ситуация осложнялась, и мужчина оказался фактически отрезан от возможности вернуться домой.