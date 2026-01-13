Родные ищут молодого парня из Беларуси, пропавшего в Перми

По словам собеседницы издания, в октябре 2022 года, незадолго до совершеннолетия сына, ей пришлось надолго уехать из Минска, и с тех пор они поддерживали связь по телефону. В мае 2023 года Степан рассказал ей, что устроился на работу, но собирается взять недельный отгул, чтобы поехать на день рождения друга в Санкт-Петербург.