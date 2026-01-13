Родные ищут молодого парня из Беларуси, пропавшего в Перми

Уроженец Минска Степан Панченко сказал родным, что едет в Пермь, и пропал, рассказала «КП-Пермь» его мама Ирина.
По словам собеседницы издания, в октябре 2022 года, незадолго до совершеннолетия сына, ей пришлось надолго уехать из Минска, и с тех пор они поддерживали связь по телефону. В мае 2023 года Степан рассказал ей, что устроился на работу, но собирается взять недельный отгул, чтобы поехать на день рождения друга в Санкт-Петербург.
Судя по дальнейшему рассказу женщины в изложении издания, молодой человек остался в России. В июле 2023 года он попросил у матери денег — по её словам, вопросы об учёбе и работе он игнорировал, и она предположила, что сын «снова вернулся к компьютерным играм за деньги» и стал попадать в долги.
Во время последнего разговора Степан вновь попросил денег — вернее, уже потребовал — но помочь ему у Ирины возможности не было, и сын перестал выходить с ней на связь. Женщина вспоминает, что он упоминал, что едет в Пермь. Это было в начале сентября 2023 года.
И Ирина, и отец Степана (парень просил денег и у него, но тоже получил отказ) пытаются найти сына всё это время. На его минский адрес начали приходить письма от судебных исполнителей, а в 2025 году его начали разыскивать участковые.
Тем временем в ГУ МВД по Пермскому краю, по словам Ирины, в ответ на запрос ответили, что Степана не было среди привлечённых к уголовной или административной ответственности в Прикамье, его нет в списке пострадавших или захороненных за государственный счёт, данных о нём нет и в бюро регистрации несчастных случаев.