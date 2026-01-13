Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске покупатель-рецидивист украл телефон у соседа в очереди

Мужчина сдал похищенный телефон в комиссионку и потратил деньги на личные нужды.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Хабаровске полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже телефона в магазине сантехники, — сообщает hab.aif.ru.

53-летний житель Железнодорожного района, работающий слесарем в детском саду, положил свой телефон на стойку кассы при оплате и забыл его. Когда он вернулся, телефона уже не было, а кассир заявила, что не видела его.

Сотрудники первого отдела полиции проверили записи с камер наблюдения и установили, что телефон похитил мужчина, стоявший следующим в очереди. Подозреваемым оказался житель Индустриального района, ранее привлекавшийся за грабеж, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и умышленное причинение вреда здоровью. Он уже отбывал наказание в местах лишения свободы.

Похищенное имущество злоумышленник сдал в комиссионный магазин за 3 тысячи рублей, которые потратил на личные нужды.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ “Кража”. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД Хабаровска Кирилл Блинов.