На улице в центре Петропавловска-Камчатского сошла снежная лавина

Снежная лавина сошла на улице Набережной в Петропавловске-Камчатском в районе стадиона «Спартак», сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.
В результате случившегося никто не пострадал. Движение на указанном участке перекрыли.
«Снежная масса вышла на проезжую часть, движение на этом участке сейчас сильно затруднено», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что на место схода лавины для расчистки и обеспечения безопасности направлены оперативные службы со спецтехникой. Солодов призвал население проявлять внимательность, воздерживаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома.
Главное управление МЧС по Камчатке, в свою очередь, проинформировало, что из-за сильного ветра и продолжающегося снегопада в регионе наблюдается плохая видимость, сугробы и непроходимые участки дорог.
Ранее также сообщалось, что 11 января в Северной Осетии приостановили движение транспорта по Военно-Грузинской дороге из-за схода лавин на грузинской территории.
Ограничение было введено российской стороной с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии вследствие невозможности обеспечить безопасный проезд.