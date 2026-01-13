Ричмонд
На улице в центре Петропавловска-Камчатского сошла снежная лавина

Вследствие схода лавины на одной из центральных улиц в столице Камчатского края никто не пострадал, но было ограничено движение.

Источник: Аргументы и факты

Снежная лавина сошла на улице Набережной в Петропавловске-Камчатском в районе стадиона «Спартак», сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.

В результате случившегося никто не пострадал. Движение на указанном участке перекрыли.

«Снежная масса вышла на проезжую часть, движение на этом участке сейчас сильно затруднено», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что на место схода лавины для расчистки и обеспечения безопасности направлены оперативные службы со спецтехникой. Солодов призвал население проявлять внимательность, воздерживаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома.

Главное управление МЧС по Камчатке, в свою очередь, проинформировало, что из-за сильного ветра и продолжающегося снегопада в регионе наблюдается плохая видимость, сугробы и непроходимые участки дорог.

Ранее также сообщалось, что 11 января в Северной Осетии приостановили движение транспорта по Военно-Грузинской дороге из-за схода лавин на грузинской территории.

Ограничение было введено российской стороной с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии вследствие невозможности обеспечить безопасный проезд.

