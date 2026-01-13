Третьи сутки сидят без света жители 14-этажного дома в Хабаровске

Однако подача электроэнергии все еще не восстановлена — третьи сутки люди сидят без света и без работающих лифтов.
«Произошло возгорание электросчетчиков на первом этаже и далее пошло по цепочке до 7 этажа. 14 этажей без света, два лифта не работают, много пенсионеров и семей с детьми», — пишет жительница дома Анна.
Спустя сутки после возгорания удалось подключить квартиры с 8 по 14 этаж. Один из лифтов также запустили, однако долго он не проработал.
«По информации электриков — возможно возгорание на второй стороне по щиткам. Проводка труха — замены не было со времени постройки», — пишут жители дома.
На данный момент ведется монтаж электрощитовых на участках 1−7 этажей. Первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин сообщил, что полностью восстановить электроснабжение планируется уже до конца дня. Лифт обещают запустить до обеда.
«Задача: до конца дня обеспечить подачу напряжения во все квартиры. В данный момент ведется ревизия и монтаж электрощитовых на участках 1−7 этажей. Установлен жесткий регламент отчетности: директор управляющей компании докладывает о динамике работ каждые два часа. В вечернее время запланирован контрольный выезд на объект для проверки исполнения поставленных задач по подаче напряжения во все жилые помещения», — сообщил Денис Елькин.