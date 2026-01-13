Третьи сутки сидят без света жители 14-этажного дома в Хабаровске

«Задача: до конца дня обеспечить подачу напряжения во все квартиры. В данный момент ведется ревизия и монтаж электрощитовых на участках 1−7 этажей. Установлен жесткий регламент отчетности: директор управляющей компании докладывает о динамике работ каждые два часа. В вечернее время запланирован контрольный выезд на объект для проверки исполнения поставленных задач по подаче напряжения во все жилые помещения», — сообщил Денис Елькин.