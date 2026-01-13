СК начал расследование ДТП с детским автобусом в Сосновском районе

По данным Госавтоинспекции Челябинской области, которая также проводит проверку, около 19.00 часом на 17-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» водитель ПАЗа, ехавший из поселка Рощино в поселок Славино, не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и столкнулся с ним.