Машина упала с высоты в Улан-Удэ, водитель погиб на месте

Машина упала с высоты в Улан-Удэ. Видео © Telegram / Полиция Бурятии.
«По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля “Тойота Ипсум”, выезжая со двора дома по ул. Шумяцкого, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с высоты. В результате ДТП мужчина получил смертельную травму», — говорится в сообщении.
Ранее офицер штаба оперативного командования «Север» Вооружённых сил Украины погиб в аварии в Сумской области. Причиной ДТП стало управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Погибшим оказался капитан 2001 года рождения, выпускник Львовской национальной академии. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
