Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина упала с высоты в Улан-Удэ, водитель погиб на месте

В Улан-Удэ ночью произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Как сообщили в Госавтоинспекции по республике, обстоятельства аварии всё ещё устанавливаются.

Источник: Life.ru

Машина упала с высоты в Улан-Удэ. Видео © Telegram / Полиция Бурятии.

«По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля “Тойота Ипсум”, выезжая со двора дома по ул. Шумяцкого, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с высоты. В результате ДТП мужчина получил смертельную травму», — говорится в сообщении.

Ранее офицер штаба оперативного командования «Север» Вооружённых сил Украины погиб в аварии в Сумской области. Причиной ДТП стало управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Погибшим оказался капитан 2001 года рождения, выпускник Львовской национальной академии. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.