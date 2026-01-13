Трамп ввел пошлины в 25% для стран, ведущих бизнес с Ираном: как они повлияют на Россию и мир

Трамп ввел пошлины против, предположительно, Индии, Турции и Китая.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25‑процентных тарифов в отношении государств, которые продолжают вести торгово-экономическую деятельность с Ираном. Как сообщило агентство Bloomberg, ключевыми торговыми партнерами Ирана являются Индия, Турция и Китай.
Пошлины были введены в связи с массовыми протестами в Иране, которые разгорелись после забастовки предпринимателей в Тегеране 28 декабря, вызванной обесцениванием национальной валюты и ростом цен. По данным правозащитной организации HRA, в ходе этих событий погибли не менее 544 человек. Пока что аналитики не строят прогнозов касательно новых пошлин, однако есть данные о том, что произошло в 2025 году после очередного их введения. Подробнее о последствиях — в материале URA.RU.
В апреле прошлого года США ввели пошлины в 50%
Дональд Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении новых импортных пошлин. Так, 5 апреля была установлена единая минимальная базовая ставка таможенного тарифа для всех стран на уровне 10%.
Повышенные тарифы, в частности, затронули Китай (34%), страны Евросоюза (20%), Индию (26%), Вьетнам (46%) и Тайвань (32%). Максимальная ставка в размере 50% вводится в отношении Лесото, а также заморской территории Франции — Сен-Пьер и Микелон. В администрации Белого дома уточнили, что совокупный размер пошлины для Китая составил 54% с учетом суммирования базового и дополнительных тарифов.
На фоне введенных Трампом импортных пошлин доллар США резко подешевел.
Обновленная тарифная политика Дональда Трампа спровоцировала распродажи на глобальных финансовых рынках. Как отметил директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков, инвесторы опасались замедления темпов экономического роста, снижения корпоративных прибылей и усиления инфляционного давления. По итогам торгов 3 апреля японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,73%, гонконгский Hang Seng — на 1,52%, китайский CSI 300 — на 0,59%.
В отношении России эти пошлины не применялись, поскольку российские товары не поставляются на американский рынок, пояснил министр финансов Скотт Бессент. Однако ранее аналитики указывали, что существенное повышение импортных тарифов для ряда стран может оказать косвенное влияние и на российский рынок.
Как прошлые пошлины США повлияли на российский рынок.
Санкционные ограничения уже существенно сузили объемы торговли между Россией и США. Вместе с тем введение прошлых пошлин, по оценке аналитика «Альфа-Инвестиций» Павла Гаврилова, со временем способно опосредованно отразиться на российском рынке через снижение совокупного спроса на отечественное сырье.
«Пока эффект от пошлин незначительный, масштаб падения сырьевых товаров умеренный. Но на среднесрочном и долгосрочном горизонтах (три-12 месяцев и от одного года соответственно) риски могут увеличиться, учитывая возможность эскалации торговых войн», — говорит Гаврилов.
По его словам, нельзя исключать ни возможное смягчение принятых мер со стороны США, ни ответные шаги других государств. Это потенциально способно привести к существенной перестройке глобальной торговой системы.
Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев указывал, что сдвиги в мировой торговле, вызванные торговыми тарифами, могли отразиться на ценовой динамике нефти, газа, металлов и других видов сырья. По его оценке, степень воздействия на российский рынок определялась реакцией других стран и общей конъюнктурой мировой экономики.
Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых разделяла точку зрения о том, что тарифная политика США затронула российский рынок преимущественно косвенным образом — через возможное снижение цен на сырьевые товары. Она подчеркивала, что для российской экономики этот фактор имеет ключевое значение, поскольку сырьевой сектор по-прежнему занимает в ней доминирующее положение.
Одновременно аналитики Market Power указывают и на потенциальные положительные эффекты новой тарифной политики США для России. По их мнению, рост пошлин стимулировал ряд государств, в первую очередь Китай, к наращиванию торговых связей с Россией, что могло привести к удешевлению импорта и снижению транзакционных издержек.
На какие компании в РФ повлияли пошлины.
По оценке аналитика инвестиционной компании «Велес Капитал» Елены Кожуховой, определяющим фактором для динамики российского фондового рынка по ‑прежнему остаются геополитические риски, тогда как влияние глобальных тенденций выражено в меньшей степени. В среднесрочной перспективе, отмечает эксперт, российский бизнес мог столкнуться с негативным эффектом от повышенной мировой инфляции и удорожания импортных затрат. При прочих равных условиях более низкие цены на сырьевые товары традиционно оказывают неблагоприятное воздействие на нефтегазовый и металлургический секторы.
По словам Кожуховой, совокупность этих факторов при отсутствии позитивных сдвигов в геополитике усилила давление на российский рынок акций. В результате для Банка России могло усложниться проведение антиинфляционной политики, а приток экспортной выручки от поставок сырья оказался ограниченным.
Как пошлины повлияли на курс рубля.
3 апреля 2025 года курс евро к доллару вырос на 2,1%
На фоне ранее введенных президентом Трампом импортных пошлин американская валюта заметно ослабла по отношению к основным мировым деньгам. Индекс доллара DXY, отражающий его курс к корзине из евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка, на минимуме снижался на 2,23%, до 101,372 пункта.
Реакция валют как развитых, так и развивающихся стран оказалась разнонаправленной. Так, 3 апреля 2025 года курс евро к доллару увеличивался на 2,1%, до 1,1088. В то же время на международном валютном рынке курс юаня к доллару снижался на 0,42%: за один доллар участники торгов предлагали 7,3 юаня.
Как торговые пошлины Трампа повлияли на спортивную индустрию.
В условиях глобализированной экономики, когда производственные цепочки охватывают несколько государств, таможенные пошлины оказывают существенное влияние как на технологические процессы, так и на конечную стоимость продукции. Так, при изготовлении двигателя для болида «Формулы-1» в штате Мичиган, где расположена штаб-квартира компании Ford, отдельные компоненты проходят через территорию Канады и Мексики. Дополнительно с сезона-2026 в чемпионате «Формулы-1» будут выступать две американские команды — Haas и Cadillac: первая производит часть элементов болида на базе во Флориде, вторая — в Индиане, при этом обе используют двигатели итальянской Ferrari. Ранее ставка пошлины на импорт любых автомобилей и автозапчастей в США составляет 25%.
Действующие санкции Вашингтона существенно ограничили торговлю между Россией и США.
Среди ведущих профессиональных лиг именно Национальная хоккейная лига (НХЛ) в наибольшей степени подвержена рискам, связанным с торговыми конфликтами. Около 40% игроков НХЛ являются гражданами Канады, а семь из 32 клубов дислоцируются на канадской территории. По расчетам лиги, совокупная выручка в сезоне-2024/25 превысила семь миллиардов в смешанном американо-канадском выражении, что стало рекордным результатом. При этом около четверти доходов формируется в Канаде, однако зарплаты всем игрокам начисляются в долларах США. Таким образом, динамика курса канадской валюты напрямую отражается на финансовом положении клубов.
Значительная часть спортивного инвентаря в США — от мячей и бейсбольных бит до обуви и экипировки — либо производится из импортного сырья, либо полностью поставляется из-за рубежа. Согласно данным ВТО, в 2024 году объем импорта спортивных товаров в США достиг 10,3 млрд долларов, при этом почти 61% (на 6,27 млрд долларов) пришлось на Китай. Мексика и Канада совместно поставили продукции еще на 746 млн долларов. Введение новых пошлин грозило заметно перестроить рынок, при этом регуляторные условия менялись настолько быстро, что говорить о долгосрочных прогнозах сложно.
Ужесточение тарифной политики также отразилось на котировках Nike, Adidas и Puma: инвесторы опасались, что рост затрат на импорт приведет к повышению розничных цен. Тем не менее масштаб влияния будет ограниченным. Он считает, что рынок уже привык к премиальному уровню цен, поэтому часть дополнительных расходов возьмут на себя производители и розничные сети, не снижая комиссионные отчисления клубам и не сокращая объемы продаж.