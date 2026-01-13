Трамп ввел пошлины в 25% для стран, ведущих бизнес с Ираном: как они повлияют на Россию и мир

Пошлины были введены в связи с массовыми протестами в Иране, которые разгорелись после забастовки предпринимателей в Тегеране 28 декабря, вызванной обесцениванием национальной валюты и ростом цен. По данным правозащитной организации HRA, в ходе этих событий погибли не менее 544 человек. Пока что аналитики не строят прогнозов касательно новых пошлин, однако есть данные о том, что произошло в 2025 году после очередного их введения. Подробнее о последствиях — в материале URA.RU.