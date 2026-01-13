Следователи озвучили детали потасовки с оружием в Губкинском

Следователи возбудили уголовное дело из-за потасовки с оружием возле торгового центра «Меркурий» в Губкинском. Установлено, что мужчина напал на двоих знакомых с ножом. Оба ранены. Квалификация дела — ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).