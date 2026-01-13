Силы ПВО за ночь сбили 11 дронов ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Минобороны РФ.
Так, семь беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и Республики Крым, уточнили в Telegram-канале ведомства.
Днем ранее украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю в селе Страчово Суземского района Брянской области. Находившийся внутри мирный житель погиб. Глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования его семье.
Еще 11 января из-за атаки беспилотников по Воронежу скончалась молодая женщина. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, она получила ранения при падении обломков БПЛА и умерла в реанимации.