В начале года украинские военные совершили серию атак по гражданским объектам. Он указал на удар по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области, где погибли 29 мирных жителей, а также на обстрел автомобиля в Тарасовке, в результате которого погибла шестилетняя девочка. Кроме того, были зафиксированы атаки беспилотников на Воронеж и ракетный удар по энергетической подстанции в Белгородской области.