Мирошник: 45 человек погибли в РФ от ударов ВСУ в новогодние каникулы

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России в период новогодних каникул погибли 45 человек, в том числе три ребенка. Об этом во вторник, 13 января, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
— За период с 1 по 11 января 2026 года от действий ВСУ пострадали как минимум 152 мирных жителя: ранения получили 107 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 45 гражданских жителей, в том числе трое детей, — сказал он.
В начале года украинские военные совершили серию атак по гражданским объектам. Он указал на удар по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области, где погибли 29 мирных жителей, а также на обстрел автомобиля в Тарасовке, в результате которого погибла шестилетняя девочка. Кроме того, были зафиксированы атаки беспилотников на Воронеж и ракетный удар по энергетической подстанции в Белгородской области.
Как написал Мирошник в своем Telegram-канале, наибольшему числу обстрелов подверглись Белгородская, Херсонская и Курская области. За время новогодних каникул по территории России было выпущено не менее 4100 различных боеприпасов.
ВСУ в новогоднюю ночь тремя дронами ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли минимум 24 мирных жителя, в том числе один ребенок. В связи с этим Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура в регионе. По словам губернатора, регион скорбит вместе с семьями погибших. Он также сообщил, что пожар, который разгорелся после удара ВСУ, не могли потушить более шести часов.