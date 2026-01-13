Ричмонд
За ночь расчёты ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — семь — сбили над Ростовской областью. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над территорией Республики Крым.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя озвучил данные о жертвах среди гражданского населения в результате атак Вооружённых сил Украины. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, он сообщил, что в декабре 2025 года от ударов ВСУ пострадали не менее 367 мирных жителей. По словам российского дипломата, 56 человек погибли.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

