За ночь расчёты ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество беспилотников — семь — сбили над Ростовской областью. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над территорией Республики Крым.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя озвучил данные о жертвах среди гражданского населения в результате атак Вооружённых сил Украины. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, он сообщил, что в декабре 2025 года от ударов ВСУ пострадали не менее 367 мирных жителей. По словам российского дипломата, 56 человек погибли.
