Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае

Они не были пристегнуты.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

В Красноярском крае четыре человека пострадали в результате ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло ночью 13 января на 216-м километре автодороги «Красноярск — Енисейск» в Казачинском районе. 51-летний водитель «Тойоты Гранд Хайс» выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение с правой стороны.

В результате четыре пассажира получили травмы и были доставлены в больницу. При этом водитель и пассажиры не были пристегнуты.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Также ему грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 14.1 и ст. 12.6 КоАП РФ.

Ранее в Красноярском крае 11 человек пострадали в ДТП с автобусом.