В Ачинске задержали бутлегера

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.