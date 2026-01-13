Ричмонд
В Ачинске задержали бутлегера

В Ачинске Красноярского края полицейские задержали 42-летнего местного жителя, организовавшего незаконное производство алкоголя без акцизов и его сбыт.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что преступной деятельностью мужчина занимался с лета 2025 года без соответствующей лицензии.

«В ходе обысков в двух складских помещениях, принадлежащих ачинцу, из незаконного оборота было изъято более 9100 литров спиртосодержащей продукции. Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей. Также оперативниками было обнаружено 1500 пачек безакцизной табачной продукции», — рассказали в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.