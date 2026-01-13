Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи спустя 15 лет раскрыли дело об убийстве 12-летней девочки в ХМАО

Следователи спустя 15 лет завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 12-летнего ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе СК России.

Следователи спустя 15 лет завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 12-летнего ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе СК России.

30 января 2011 года на дне водосточного коллектора в Нягани нашли тело девочки без признаков жизни. Тогда преступника так и не удалось обнаружить, однако спустя 15 лет его личность была установлена.

Злоумышленника объявили его в международный розыск и заочно обвинили по трем уголовным статьям. В октябре 2025 года мужчину обнаружили на территории Свердловской области и доставили в другой регион для разбирательств.

На данный момент 39-летний обвиняемый находится в СИЗО. Его дело направлено в суд для рассмотрения, передает Lenta.ru.

В штате Монтана, США, полиция также раскрыла дело о преступлении, совершенном в 1996 году. 15-летняя Даниэль Хаучинс пропала без вести 21 сентября 1996 года, ее родители обратились в полицию. Вскоре тело девушки было найдено на мелководье реки Галлатин.