Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске таможенники пресекли контрабанду леса почти на 400 млн рублей

Преступники отправили за рубеж 28,7 тысяч кубометров пиломатериалов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская таможня пресекла масштабный канал контрабанды пиломатериалов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, жительница Приангарья организовала нелегальные поставки древесины в одну из азиатских стран по предварительному сговору с группой лиц.

— С января 2021 по ноябрь 2022 года преступники отправили за рубеж 28,7 тысяч кубометров пиломатериалов из сосны, лиственницы, ели, пихты и берёзы. Общая стоимость незаконного товара составила почти 399 миллионов рублей, — рассказывают в таможне.

Для легализации происхождения леса предоставлялись поддельные договоры купли-продажи, а в декларациях указывались ложные сведения. По статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере заведено два уголовных дела. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Зиминского района должна 816 тысяч за вызов санитарного вертолета.