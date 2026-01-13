Жителя ХМАО уличили в незаконной продаже оружия

Из-за продажи оружия на жителя ХМАО завели уголовное дело.
Транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Советского (ХМАО), который продал пневматическую винтовку, запрещенную для свободной продажи. Оружие было переделано и по своим характеристикам оказалось мощнее, чем допускает закон.
«Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Серов возбудили уголовное дело в отношении жителя города Советский, подозреваемого в сбыте пневматической винтовки. Согласно заключению, представленное оружие имеет изменения конструкции: дульная энергия выстрела составляет 15,6 Дж, что превышает предельно допустимое значение», — сообщила Транспортная полиция Урала в telegram-канале.
Сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнего жителя города Советский на привокзальной площади железнодорожной станции Верхнекондинская. Мужчина продал пневматическую винтовку калибра 4,5 мм за 10 тысяч рублей. Объявление о продаже он разместил в интернете. Оружие было модифицировано, поэтому его продажа считалась незаконной.
Винтовку забрали и направили на экспертизу. На нарушителя завели уголовное дело.
