ФСБ задержала 25 человек за торговлю наркотиками на территории ДНР

ФСБ выявила и задержала группу наркоторговцев в ДНР с крупной партией. Видео © УФСБ России.
«Задержаны 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков путем тайниковых закладок», — указано в сообщении.
По данным ведомства, группа также проводила пропаганду наркотической зависимости среди молодёжи, а кураторство осуществлялось с территории Украины.
В ходе обысков по адресам задержанных сотрудники ФСБ изъяли более 50 кг синтетических наркотиков. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении и покушении на преступление, а также о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.
Ранее ФСБ при поддержке Росгвардии предотвратила подрыв Чусовского железнодорожного моста в Пермском крае, спланированный украинскими спецслужбами. В рамках операции был задержан гражданин России 1972 года рождения. По версии ведомства, злоумышленники убедили его изготовить самодельное взрывное устройство, выдавая свои указания за рекомендации правоохранителей и спецслужб. Оперативники заявили, что задержание предотвратило террористический акт и позволило обезопасить ключевой объект транспортной инфраструктуры региона.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.