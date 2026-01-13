ФСБ задержала 25 человек за торговлю наркотиками на территории ДНР

В ходе обысков по адресам задержанных сотрудники ФСБ изъяли более 50 кг синтетических наркотиков. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении и покушении на преступление, а также о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.