Экс-ведущую «Орла и Решки» Василису Хвостову депортировали из США

По ее словам, она прилетела в Нью-Йорк бизнес-классом, однако на паспортном контроле ее вызвали на дополнительный досмотр из-за большого количества штампов в паспорте. Во время проверки у нее из чемодана достали блокнот с надписью «Пошлая Библия», который, как утверждает Хвостова, был реквизитом для её соцсетей. Однако пограничникам это не понравилось.