Экс-ведущую «Орла и Решки» Василису Хвостову депортировали из США

Бывшую ведущую программы «Орел и Решка» Василису Хвостову депортировали из США после проверки на границе.

Источник: Аргументы и факты

Бывшую ведущую программы «Орел и Решка» Василису Хвостову депортировали из США после проверки на границе. Об этом она сообщила в своем Instagram*.

По ее словам, она прилетела в Нью-Йорк бизнес-классом, однако на паспортном контроле ее вызвали на дополнительный досмотр из-за большого количества штампов в паспорте. Во время проверки у нее из чемодана достали блокнот с надписью «Пошлая Библия», который, как утверждает Хвостова, был реквизитом для её соцсетей. Однако пограничникам это не понравилось.

Кроме того, у проверяющих нашелся откровенный костюм, который, по словам экс-телеведущей, предназначался для Хэллоуина. В качестве последней причины для задержания стала информация на странице Хвостовой в соцсети.

В итоге, Василису Хвостову отправили в тюрьму для иммигрантов, а через сутки выслали обратно в Европу. Напомним, что она была ведущей программы «Орел и Решка» в 2020—2021 годах.

Ранее сообщалось, что бывшего режиссёра шоу «Орёл и Решка» Василия Хомко, служившего в ССО ВСУ Украины, ликвидировали при попытке выйти из окружения в районе Красноармейска.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

