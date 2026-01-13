Ричмонд
На трассе Красноярского края произошла авария с участием семи автомобилей

Госавтоинспекция сообщает об ограничении движения на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

13 января в Красноярском крае на 679-м километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла массовая авария с участием сразу семи транспортных средств. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, за медицинской помощью никто из участников ДТП не обратился.

Движение в сторону Красноярска по обеим полосам остановили, на месте работают полицейские. Судя по опубликованным фотографиям, среди участников аварии есть грузовики.

Ранее мы писали, что на 216-м километре трассы Красноярск — Енисейск произошла авария, в которой пострадали четыре человека.