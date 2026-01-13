Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Охотске после очередного порыва на подземных сетях восстановлено теплоснабжение

Жителям сделали перерасчёт.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Охотске 12 января коммунальные службы были вынуждены ограничить подачу тепла в жилые дома. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», это произошло в ходе поисков утечки на подземных сетях теплоснабжения в районе домов по улице Гагарина.

Поиски места порыва осложнялись из-за большого количества снега. Техника сначала очистила участок от зимних осадков, затем машины убрали грунт и ремонтники сразу устранили утечку.

В администрации Охотского муниципального округа подчеркнули, что в настоящий момент все социальные объекты работают в штатном режиме. Теплоснабжение восстановлено.

Кроме того, ресурсоснабжающая организация «Теплоэнергосервис» пообещала выполнить перерасчет потребителям за периоды оказания некачественных коммунальных услуг.

В Охотске теплосети разделены между муниципалитетом и компанией «Теплоэнергосети». Округ отвечает за более 30 км сетей, а «Теплоэнергосети» — за 14,5 км. Ремонт одного километра теплосетей, включая только затраты на работу, обходится в 5 млн рублей. Однако в бюджете муниципалитета, который получает значительную дотацию, таких средств нет.