В Охотске после очередного порыва на подземных сетях восстановлено теплоснабжение

В Охотске 12 января коммунальные службы были вынуждены ограничить подачу тепла в жилые дома. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», это произошло в ходе поисков утечки на подземных сетях теплоснабжения в районе домов по улице Гагарина.
Поиски места порыва осложнялись из-за большого количества снега. Техника сначала очистила участок от зимних осадков, затем машины убрали грунт и ремонтники сразу устранили утечку.
В администрации Охотского муниципального округа подчеркнули, что в настоящий момент все социальные объекты работают в штатном режиме. Теплоснабжение восстановлено.
Кроме того, ресурсоснабжающая организация «Теплоэнергосервис» пообещала выполнить перерасчет потребителям за периоды оказания некачественных коммунальных услуг.
В Охотске теплосети разделены между муниципалитетом и компанией «Теплоэнергосети». Округ отвечает за более 30 км сетей, а «Теплоэнергосети» — за 14,5 км. Ремонт одного километра теплосетей, включая только затраты на работу, обходится в 5 млн рублей. Однако в бюджете муниципалитета, который получает значительную дотацию, таких средств нет.