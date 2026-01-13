В Охотске после очередного порыва на подземных сетях восстановлено теплоснабжение

В Охотске теплосети разделены между муниципалитетом и компанией «Теплоэнергосети». Округ отвечает за более 30 км сетей, а «Теплоэнергосети» — за 14,5 км. Ремонт одного километра теплосетей, включая только затраты на работу, обходится в 5 млн рублей. Однако в бюджете муниципалитета, который получает значительную дотацию, таких средств нет.