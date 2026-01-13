Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина выскочила голой из машины после ссоры и оказалась в полиции

В Тайване 40-летняя женщина оказалась в центре внимания полиции после того, как в разгар конфликта с возлюбленным покинула автомобиль без одежды.

В Тайване 40-летняя женщина оказалась в центре внимания полиции после того, как в разгар конфликта с возлюбленным покинула автомобиль без одежды. Инцидент произошёл на оживлённой улице и привлёк внимание прохожих и водителей.

По данным издания AsiaOne, женщина по фамилии Чжэн ехала вместе с 38-летним Чэнем к нему домой. По дороге между парой вспыхнула ссора. Причиной стали разногласия, связанные с болезнью сына Чжэн от первого брака, а также вопросы финансовой и эмоциональной поддержки.

В ходе конфликта женщина, находясь в возбуждённом состоянии, сняла с себя одежду и, несмотря на холодную погоду, выпрыгнула из автомобиля прямо на проезжую часть. Происходящее происходило на глазах у многочисленных свидетелей, которые немедленно вызвали дорожную полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов уговорили Чжэн накинуть куртку. Осмотревшие её медики пришли к выводу о нестабильном психоэмоциональном состоянии и приняли решение о госпитализации. Чэнь был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений.

Сообщается, что мужчина вёл себя спокойно. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявили, запрещённых предметов в автомобиле обнаружено не было.

Читайте также: Стало известно, как Ургант прошёлся по скандалам вокруг Долиной и Диброва.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше