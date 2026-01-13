Женщина выскочила голой из машины после ссоры и оказалась в полиции

По данным издания AsiaOne, женщина по фамилии Чжэн ехала вместе с 38-летним Чэнем к нему домой. По дороге между парой вспыхнула ссора. Причиной стали разногласия, связанные с болезнью сына Чжэн от первого брака, а также вопросы финансовой и эмоциональной поддержки.