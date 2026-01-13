Женщина выскочила голой из машины после ссоры и оказалась в полиции

В Тайване 40-летняя женщина оказалась в центре внимания полиции после того, как в разгар конфликта с возлюбленным покинула автомобиль без одежды. Инцидент произошёл на оживлённой улице и привлёк внимание прохожих и водителей.
По данным издания AsiaOne, женщина по фамилии Чжэн ехала вместе с 38-летним Чэнем к нему домой. По дороге между парой вспыхнула ссора. Причиной стали разногласия, связанные с болезнью сына Чжэн от первого брака, а также вопросы финансовой и эмоциональной поддержки.
В ходе конфликта женщина, находясь в возбуждённом состоянии, сняла с себя одежду и, несмотря на холодную погоду, выпрыгнула из автомобиля прямо на проезжую часть. Происходящее происходило на глазах у многочисленных свидетелей, которые немедленно вызвали дорожную полицию.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов уговорили Чжэн накинуть куртку. Осмотревшие её медики пришли к выводу о нестабильном психоэмоциональном состоянии и приняли решение о госпитализации. Чэнь был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений.
Сообщается, что мужчина вёл себя спокойно. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявили, запрещённых предметов в автомобиле обнаружено не было.
