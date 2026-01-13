Скала была ловушкой? Турист Кулеш оценил новую версию пропажи Усольцевых

«Снега не очень много, примерно по колено, чуть выше. Он плотный. Тропы натоптаны очень хорошо. Можно спокойно пройти и до Буратинки, и до Мальвинки. Мороз в тот день, когда мы были там, держался на уровне −20 градусов, но если человек уверен в своих силах, сыт, одет и со снаряжением, то пройти маршрут несложно. Подготовленному человеку реально совершить кольцевой маршрут за день, особенно на лыжах или снегоступах», — рассказал Алексей Кулеш.