Скала была ловушкой? Турист Кулеш оценил новую версию пропажи Усольцевых

В деле о загадочном исчезновении семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье Красноярского края появилась новая версия. Следственный комитет региона предполагает, что туристы могли направляться не к популярной скале Буратинка, а к соседней вершине — Мальвинке, где, по слухам, находится мистический «камень желаний».
Депутат и опытный путешественник Алексей Кулеш, участвовавший в поисках, прошел этот маршрут зимой и рассказал krsk.aif.ru, мог ли он стать ловушкой для семьи.
Почему Усольцевы могли пойти на Мальвинку?
Как сообщила замруководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по краю Яна Сырымбетова в интервью ТАСС, следователи проанализировали маршрут и показания свидетелей.
«Мы предполагаем, что, скорее всего, потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила, что хотела бы увидеть там “камень желаний”, который находится как раз по пути», — пояснила представитель СК.
Отметим, Ирина Усольцева была психологом и увлекалась эзотерическими практиками. Она гадала на метафорических картах, а перед пропажей записалась вместе с мужем на тантру. Затем женщина внезапно решила отказаться от практики. По словам знакомого семьи, Сергей «верил в перерождение после смерти в горах» и увлекался тайной перевала Дятлова.
В пользу версии о походе к Буратинке говорит и хронология событий. В тот же день на Кутурчин приехала другая группа туристов. Они вышли на маршрут к Буратинке с разрывом всего в 30 минут от Усольцевых.
«Если бы Усольцевы отправились четко к Буратинке, эти ребята их встретили бы в любом случае — или по пути на гору, или обратно. Но они Усольцевых не видели», — отметила Сырымбетова.
«От Мальвинки до деревни можно добраться ползком».
В новогодние праздники турист Алексей Кулеш приезжал на Кутурчинское Белогорье и поднимался на скалу Мальвинка. По его мнению, заблудиться на пути к ней сложно.
«Мы обсуждали версию, что Усольцевы могли пойти в сторону Мальвинки. Мне кажется, если бы они туда пошли, то, конечно, вернулись бы. Это очень простой маршрут. Тропа находится в таежной зоне, она прямая, логичная, с небольшим подъемом. Очень хорошо размечена — буквально через одно дерево стоят метки. С нее можно было бы ползком добраться до деревни», — уверен путешественник.
Что касается самого «камня желаний», то Кулеш отметил, что слышал о нем, но на основной тропе не встречал.
«Если он и есть, то находится где-то в стороне», — добавил Кулеш.
По словам туриста, сейчас обстановка на маршруте нормальная.
«Снега не очень много, примерно по колено, чуть выше. Он плотный. Тропы натоптаны очень хорошо. Можно спокойно пройти и до Буратинки, и до Мальвинки. Мороз в тот день, когда мы были там, держался на уровне −20 градусов, но если человек уверен в своих силах, сыт, одет и со снаряжением, то пройти маршрут несложно. Подготовленному человеку реально совершить кольцевой маршрут за день, особенно на лыжах или снегоступах», — рассказал Алексей Кулеш.
Однако он отметил, даже на простом маршруте могут совпасть негативные обстоятельства, которые приведут к трагедии. Ранее отмечалось, что на Кутурчинском Белогорье сложный рельеф с курумником, практически нет мобильной связи и наблюдаются перепады температур. Кстати, именно в период похода Усольцевых теплая погода сменилась бурей.
Последние новости о пропаже семьи Усольцевых на 13 января 2026 года.
С момента загадочного исчезновения семьи Усольцевых прошло больше трех месяцев. Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь пропали 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Поисковая операция стала самой масштабной в истории региона, объединив более полутора тысяч волонтеров, авиацию и беспилотники, но следов найти так и не удалось.
Следствие по-прежнему считает приоритетной версию несчастного случая. Однако в обществе и СМИ обсуждались и другие сценарии: уход в секту, побег в США, криминальная расправа или падение в заброшенный старательский шурф. Ни одна из этих гипотез пока не нашла подтверждения.
Сын Ирины, Даниил Баталов, высказывал предположение, что семья могла тайно уехать в Таиланд. Однако следователи опровергли эту версию: загранпаспорта супругов просрочены, а их российские документы были найдены дома. Связаться с бывшей женой и сыном Сергея Усольцева, проживающими в США, правоохранителям пока не удалось из-за отсутствия контактов.
Напомним, ранее тетя американского сына Усольцева рассказала krsk.aif.ru, почему не верит в версию с побегом.