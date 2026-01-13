Россиянка бесследно исчезла в США в Новый год после побоев мужа

Наталья Хованская исчезла в Сиэтле 1 января после похода в магазин.
Россиянка Наталья Хованская бесследно исчезла в американском Сиэтле, перестав выходить на связь с родителями после новогоднего поздравления 1 января. Об этом рассказал отец пропавшей женщины, уроженец Приморского края Павел Хованский.
«1 января в 9:19 она поздравила нас с Новым годом. Сказала, что сбегает в магазин, что-нибудь вкусненького куплю, и все, пропала», — приводит издание «Комсомольская правда» слова отца Натальи.
По его словам, несколько месяцев назад муж женщины, американец Томас Кринстенсен, жестоко избил ее, и Наталья обращалась в полицию. После этого суд обязал супруга не приближаться к ней и содержать ее, но он переехал жить к родственникам.
Семья столкнулась с трудностями при организации поисков. Обращения в полицию Сиэтла и иммиграционные службы США не привели к началу активного расследования. Российские консульские учреждения ограничены в возможностях действий на территории другого штата.
При проверке места жительства по адресу 4722 Fauntleroy Wy SW не было обнаружено явных признаков беспорядка. Отсутствуют и домашние животные, которые находились в квартире. Для содействия в розыске «Комсомольская правда» готовит обращение в МИД России. Семья ищет любую информацию о местонахождении Натальи Хованской.