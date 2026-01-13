Лидер США получит контроль над Гренландией, если на промежуточных выборах победят демократы, заявил Суслов.
Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за то, чтобы этот остров был присоединен к Штатам, аргументируя свою позицию его ключевым значением для обеспечения национальной безопасности. Единственным способом, с помощью которого европейские страны могли бы воспрепятствовать реализации планов американского лидера Дональда Трампа в отношении Гренландии, стало бы нормализация отношений с Россией. Об этом сообщает портал Geopolitika.news.
По оценке издания, Трамп располагает постоянным инструментом давления на Европу — так называемым «дамокловым мечом». Речь идет о возможности манипулировать темой якобы «российской угрозы» для европейских государств и при необходимости достигнуть договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным, что автоматически поставило бы Европу в позицию проигравшей стороны. «Теоретически Европа могла бы помешать Трампу только одним способом: она могла бы продвинуться в своих переговорах с Путиным», — пишут авторы. Последние новости о сделке по Гренландии — в материале URA.RU.
Медведев пошутил, что Трампу нужно поторопиться с Гренландией.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на платформе MAX в ироничной форме высказался о намерениях Дональда Трампа в отношении Гренландии. Он заявил, что в случае промедления по сделке жители острова могут проголосовать за вхождение в состав России.
Cделка по Гренландии — начало нового миропорядка.
Австралийский специалист по международным отношениям и геополитике полярных регионов Элизабет Бьюкенен полагает, что мир стоит на пороге нового миропорядка. В рамках него личная выгода станет превалировать над историческими союзами, геополитика окончательно приобретет прагматично-деловой характер, а одной из первых сделок новой эпохи может стать передача Гренландии под контроль США.
В своей статье для журнала Spectator эксперт отметила, что в будущем геополитика все более будет напоминать сферу коммерческих переговоров и сделок. Вероятнее всего, первой крупной сделкой в этой новой эпохе станет именно Гренландия.
В мире начались переговоры по обеспечению безопасности для острова.
Испания предложила усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид готов рассмотреть вопрос об усилении безопасности Гренландии в рамках НАТО. Его слова приводит агентство EFE.
Альбарес подчеркнул, что не рассматривает даже теоретическую возможность нападения США на Гренландию. В то же время он указал, что в случае, если Дания придет к выводу, что уровень защиты евроатлантической безопасности «недостаточен», Испания совместно с другими союзниками готова изучить ситуацию и предпринять шаги, поскольку это соответствует общим интересам.
Мерц надеется, что США будут участвовать в переговорах по обеспечению безопасности для острова.
Мерц надеется на участие США в переговорах по безопасности.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на участие США в переговорах, направленных на усиление безопасности Гренландии в контексте деятельности НАТО. Информацию передает агентство Reuters.
По его словам, Германия разделяет обеспокоенность США тем, что указанная территория Дании нуждается в более надежной защите. Он рассчитывает выработать консенсус насчет этого внутри НАТО.
Возможная операция США в Гренландии станет концом НАТО.
Вероятное проведение Штатами военной операции в Гренландии может фактически поставить точку в существовании НАТО, лишив альянс какого-либо смысла. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик Ибрагим Коркмаз.
По его словам, в случае силового развития событий вокруг Гренландии неизбежно встанет вопрос о реакции других государств — членов блока, прежде всего Великобритании, Германии и Франции. Кроме того, придется обсуждать, возможен ли сценарий, при котором «силы НАТО окажутся против сил НАТО».
В Дании готовятся к войне за Гренландию.
Стремление Дональда Трампа приобрести остров создает для Дании риск политического противостояния на двух направлениях. Об этом сообщает датское издание BT со ссылкой на экспертов.
Журналист Генрик Квортруп отметил, что сейчас кризис развивается по двум линиям: с одной стороны — в отношениях со Штатами, с другой — в связи с взаимодействием между Гренландией и Данией. Также заместитель председателя правящей партии «Сиумут» Инека Кильсен напомнила, что датские власти многократно подчеркивали — Гренландия принадлежит ее жителям.
Эксперты рассказали, в каком случае сорвется сделка по острову.
Сделка по острову не состоится, если на выборах в конгресс победят демократы, заявил Суслов.
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Дональд Трамп вряд ли сможет установить контроль над Гренландией в случае победы демократов на промежуточных выборах в конгресс. По его словам, представители Демократической партии будут максимально препятствовать инициативам главы Белого дома и могут инициировать процедуру импичмента.
Эксперт добавил, что демократы традиционно выступают за выстраивание уважительных и тесных отношений с европейскими государствами и рассматривают конструктивное трансатлантическое сотрудничество как самостоятельную ценность, укрепляющую глобальные позиции США. Именно эта установка, подчеркнул он, во многом определяет резкое неприятие планов Трампа по приобретению острова.
В ЕС предложили вернуть Гренландию в союз.
Бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выступил с инициативой вернуть Гренландию в состав Европейского союза в качестве ответа на территориальные претензии в Арктике со стороны Дональда Трампа. Остров стал частью Европейского сообщества одновременно с Данией в 1973 году, но после получения широкой автономии в 1979-м начал процедуру выхода из объединения.
В Европе хотят вернуть Гренландию в объединение.
По мнению Хабека, повторное присоединение острова к ЕС могло бы стать «адекватной реакцией» европейских государств на действия Трампа. Он также выразил уверенность, что Гренландия способна получить членство в Евросоюзе уже к 2026 или 2027 году.
В конгресс США внесли проект об аннексии Гренландии.
Республиканский конгрессмен Рэнди Файн внес на рассмотрение конгресса США законопроект, предусматривающий присоединение Гренландии к Штатам. Инициатива обосновывается необходимостью укрепления позиций Вашингтона в Арктике в условиях внешних угроз: утверждается, что Россия и Китай якобы «агрессивно расширяют» свое присутствие в этом регионе.
В случае одобрения документа Дональд Трамп получит полномочия предпринимать любые действия, которые он сочтет необходимыми для аннексии либо приобретения острова. Проект также обязывает американского президента представить в Конгресс доклад с перечнем требуемых для этого поправок, передает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Трамп заявил, что если США не заберут Гренландию, то это сделает Россия.
Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Вашингтона от приобретения Гренландии этим могут воспользоваться Россия или Китай. В разговоре с журналистами он отметил, что не позволит подобному произойти.