Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за то, чтобы этот остров был присоединен к Штатам, аргументируя свою позицию его ключевым значением для обеспечения национальной безопасности. Единственным способом, с помощью которого европейские страны могли бы воспрепятствовать реализации планов американского лидера Дональда Трампа в отношении Гренландии, стало бы нормализация отношений с Россией. Об этом сообщает портал Geopolitika.news.