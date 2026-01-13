Выяснилось, что Маркарян путался в показаниях по делу об оскорблении героя

Позднее позиция изменилась. Маркарян признал, что именно он запечатлён на видео, объяснив первоначальные показания стрессовым состоянием. Он сообщил, что на протяжении нескольких лет находился в депрессии и в период записи трансляции экспериментировал с лекарственными препаратами, что, по его версии, привело к вспышкам агрессии. Также он указал, что сожалеет о популярности именно этих высказываний, которые, по его словам, затмили другие публичные выступления и спровоцировали общественный гнев. Попытки удалить запись, как утверждается, результата не дали.