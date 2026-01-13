Выяснилось, что Маркарян путался в показаниях по делу об оскорблении героя

Стали известны подробности уголовного дела в отношении блогера Арсена Маркаряна, фигуранта расследования из-за высказываний о Герое Советского Союза Александре Матросове. В ходе следствия он неоднократно менял позицию, поочередно отрицая свою причастность к записи и признавая её.
Основанием для возбуждения дела стал фрагмент прямой трансляции, в которой блогер допустил грубые и уничижительные высказывания в адрес Александра Матросова — бойца Красной армии, погибшего в 1943 году при совершении подвига, спасшего сослуживцев. Запись получила широкое распространение и вызвала общественный резонанс.
На первоначальном этапе расследования Маркарян утверждал, что не узнаёт себя на видео. Он заявлял, что не согласен с прозвучавшими словами, ссылался на школьное изучение подвига Матросова и подчёркивал своё уважительное отношение к герою. Ответственность за появление ролика он возложил на блогера, являющегося основателем признанной экстремистской в РФ и внесенной Росфинмониторингом в реестр террористических организации, заявив, что запись была смонтирована и распространена без его ведома.
Позднее позиция изменилась. Маркарян признал, что именно он запечатлён на видео, объяснив первоначальные показания стрессовым состоянием. Он сообщил, что на протяжении нескольких лет находился в депрессии и в период записи трансляции экспериментировал с лекарственными препаратами, что, по его версии, привело к вспышкам агрессии. Также он указал, что сожалеет о популярности именно этих высказываний, которые, по его словам, затмили другие публичные выступления и спровоцировали общественный гнев. Попытки удалить запись, как утверждается, результата не дали.
В ходе расследования помощница блогера сообщила, что Маркарян возвращался в Москву для прохождения медицинского обследования и рассматривал возможность остаться в России. Однако проведённая экспертиза установила, что он не страдает хроническими психическими заболеваниями или иными расстройствами. Также следствие пришло к выводу, что видеозапись не подвергалась монтажу и была подлинной.
