ФСБ: 25 человек задержали в ДНР за торговлю наркотиками

Спецслужбы Донецкой Народной Республики пресекли деятельность крупного канала поставки наркотиков на территорию региона. В рамках операции задержаны 25 человек. Об этом во вторник, 13 января, сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.
Преступная группа занималась организацией поставок, фасовкой и распространением наркотических средств на территории ДНР. Реализация запрещенных веществ велась через систему тайниковых закладок, все задержанные являются гражданами России.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли более 50 килограммов синтетических наркотиков. В ведомстве также уточнили, что непосредственное руководство деятельностью группы осуществлялось с территории Украины.
По факту выявленных преступлений следственное подразделение УФСБ возбудило уголовные дела. В настоящее время продолжаются оперативные и следственные мероприятия, передает Telegram-канал ФСБ.
Ранее силовики задержали жителя Кемеровской области, который создал нарколабораторию под кураторством украинского организованного преступного сообщества.