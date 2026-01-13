«Побежала с банкой в ветклинику». Белоруска нашла на улице рядом с мусоркой кошку, закатанную в трехлитровую банку

История случилась в октябре 2025 года в Барановичах. Местная жительница Карина вышла вечером выбросить мусор и услышала рядом с мусорным контейнер приглушенный писк — или котенка, или ребенка. Девушка заметила стоявшую рядом с мусоркой трехлитровую банку, в котором была молодая кошка. Никаких отверстий для воздуха в крышке сделано не было.