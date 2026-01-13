«Побежала с банкой в ветклинику». Белоруска нашла на улице рядом с мусоркой кошку, закатанную в трехлитровую банку

Белоруска нашла кошку в закатанной трехлитровой банке на улице возле мусорки. Подробности приводит издание «Наш край».
История случилась в октябре 2025 года в Барановичах. Местная жительница Карина вышла вечером выбросить мусор и услышала рядом с мусорным контейнер приглушенный писк — или котенка, или ребенка. Девушка заметила стоявшую рядом с мусоркой трехлитровую банку, в котором была молодая кошка. Никаких отверстий для воздуха в крышке сделано не было.
— Но тогда я очень испугалась, запаниковала: что делать, куда бежать? Поэтому просто побежала с этой банкой в ветклинику, — вспоминает Карина.
Она добавляет, что врач уже уходила, но вернулась, открыла банку и стала спасать кошку, дав ей кислород. Когда животное привели в нормальное состояние, Карина забрала его себе. Кошку она назвала Ириской.
Белоруска нашла возле мусорки кошку в закатанной трехлитровой банке. Фото: nashkraj.by.
Ситуацию прокомментировали в Барановичском ГОВД. И отметили: если девушка напишет заявление, то по указанному факту будет проведена проверка. В случае административного правонарушения на виновного может быть наложен штраф до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (одна базовая величина в январе 2026 года составляет 45 рублей), общественные работы или административный арест.
В милиции обратили внимание на важный нюанс: если выяснится, что это было административное правонарушение, то срок давности по нему — два месяца. После указанного срока привлечь виновного к ответственности окажется невозможным.
