Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Побежала с банкой в ветклинику». Белоруска нашла на улице рядом с мусоркой кошку, закатанную в трехлитровую банку

Белоруска нашла кошку в закатанной трехлитровой банке на улице возле мусорки.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска нашла кошку в закатанной трехлитровой банке на улице возле мусорки. Подробности приводит издание «Наш край».

История случилась в октябре 2025 года в Барановичах. Местная жительница Карина вышла вечером выбросить мусор и услышала рядом с мусорным контейнер приглушенный писк — или котенка, или ребенка. Девушка заметила стоявшую рядом с мусоркой трехлитровую банку, в котором была молодая кошка. Никаких отверстий для воздуха в крышке сделано не было.

— Но тогда я очень испугалась, запаниковала: что делать, куда бежать? Поэтому просто побежала с этой банкой в ветклинику, — вспоминает Карина.

Она добавляет, что врач уже уходила, но вернулась, открыла банку и стала спасать кошку, дав ей кислород. Когда животное привели в нормальное состояние, Карина забрала его себе. Кошку она назвала Ириской.

Белоруска нашла возле мусорки кошку в закатанной трехлитровой банке. Фото: nashkraj.by.

Ситуацию прокомментировали в Барановичском ГОВД. И отметили: если девушка напишет заявление, то по указанному факту будет проведена проверка. В случае административного правонарушения на виновного может быть наложен штраф до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (одна базовая величина в январе 2026 года составляет 45 рублей), общественные работы или административный арест.

В милиции обратили внимание на важный нюанс: если выяснится, что это было административное правонарушение, то срок давности по нему — два месяца. После указанного срока привлечь виновного к ответственности окажется невозможным.

Ранее отряд спецназначения спас шесть замерзших щенков из-под бетонных плит в Минске.

Тем временем кот из Беларуси занял третье место всемирного рейтинга — как он выглядит.

Кроме того, белорусская певица Галина Шишкова встревожила состоянием здоровья: «Друзья, без паники, я жива!».