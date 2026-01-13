На Урале с мотоциклиста, сбившего пешехода на льду Исети, взыскали миллион

В Каменске-Уральском суд взыскал с местного жителя один миллион рублей за сбитого на льду пешехода. Инцидент случился вечером 21 февраля 2025 года на реке Исеть, где молодой человек без водительских прав катался на кроссовом мотоцикле «Эндуро KEWS K16 PR300» и в какой-то момент не заметил и сбил пешехода.
Мотоциклист скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего без помощи в темное время суток. Пешеход получил серьезные травмы, включая перелом голени, ушиб легкого и перелом ребра.
Пострадавший после операций и лечения обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с иском о взыскании с мотоциклиста двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. В итоге суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с виновника аварии один миллион рублей, а также почти 100 рублей за почтовые расходы.