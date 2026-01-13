На Урале с мотоциклиста, сбившего пешехода на льду Исети, взыскали миллион

Пострадавший после операций и лечения обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с иском о взыскании с мотоциклиста двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. В итоге суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с виновника аварии один миллион рублей, а также почти 100 рублей за почтовые расходы.