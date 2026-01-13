Выявлены грубые нарушения в бассейне Нерюнгри после отравления детей хлором

Прокуратура Якутии выявила многочисленные нарушения в работе бассейна в Нерюнгри, где во время тренировки хлором отравились 13 детей. Об этом 13 января сообщили в надзорном ведомстве.
Проверка показала, что качество воды в бассейне не соответствовало установленным требованиям. Лабораторные исследования зафиксировали превышение допустимого содержания хлора. Кроме того, в учреждении использовались несертифицированные материалы и оборудование, а система дозирования реагента при хлорировании воды отсутствовала. В результате подача хлора осуществлялась неконтролируемо, фактически случайным образом.
Также установлено, что производственный лабораторный контроль не проводился на всех этапах подготовки воды. Эти нарушения, по оценке прокуратуры, напрямую повлияли на безопасность посетителей бассейна.
По итогам проверки надзорное ведомство потребовало от руководства спортивной школы по футболу устранить выявленные недостатки. Суд, рассмотрев материалы, признал факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований и приостановил работу бассейна на срок до 90 суток.
Об отравлении несовершеннолетних парами хлора в Нерюнгри стало известно 12 декабря. В Минздраве Якутии на следующий день сообщили, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, лечение им назначено амбулаторно. Всего в медицинские учреждения были доставлены 11 детей, ещё двое обратились за помощью самостоятельно.
Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.
