Выявлены грубые нарушения в бассейне Нерюнгри после отравления детей хлором

Об отравлении несовершеннолетних парами хлора в Нерюнгри стало известно 12 декабря. В Минздраве Якутии на следующий день сообщили, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, лечение им назначено амбулаторно. Всего в медицинские учреждения были доставлены 11 детей, ещё двое обратились за помощью самостоятельно.