Слюсарь: в Таганроге ВСУ ударили по промышленному объекту

В ходе отражения воздушного удара ВСУ в Таганроге и Красносулинском районе Ростовской области были уничтожены семь беспилотников. В результате этого в городе повреждения получил промышленный объект и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

ВСУ нанесли удар по промобъекту в Ростовской области.

В ходе отражения воздушного удара ВСУ в Таганроге и Красносулинском районе Ростовской области были уничтожены семь беспилотников. В результате этого в городе повреждения получил промышленный объект и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили», — написал он в telegram-канале. Предварительно, в результате атаки пострадавших среди гражданского населения нет.

Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях на земле. Режим опасности, связанной с атакой БПЛА, по-прежнему действует на всей территории области. После его отмены экстренные службы приступят к ликвидации последствий атаки, заявил губернатор.

Также сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Липецкой области. В результате этого на в городе Елец пострадал один человек. Мужчина получил ранение от разлетевшихся осколков, ему оперативно была предоставлена необходимая медицинская помощь.

