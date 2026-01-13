Слюсарь: в Таганроге ВСУ ударили по промышленному объекту

ВСУ нанесли удар по промобъекту в Ростовской области.
В ходе отражения воздушного удара ВСУ в Таганроге и Красносулинском районе Ростовской области были уничтожены семь беспилотников. В результате этого в городе повреждения получил промышленный объект и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили», — написал он в telegram-канале. Предварительно, в результате атаки пострадавших среди гражданского населения нет.
Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях на земле. Режим опасности, связанной с атакой БПЛА, по-прежнему действует на всей территории области. После его отмены экстренные службы приступят к ликвидации последствий атаки, заявил губернатор.
Также сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Липецкой области. В результате этого на в городе Елец пострадал один человек. Мужчина получил ранение от разлетевшихся осколков, ему оперативно была предоставлена необходимая медицинская помощь.