Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Промобъект повреждён в Таганроге в ходе атаки ВСУ

В результате недавней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Таганрог и Красносулинский район Ростовской области зафиксированы повреждения объектов промышленной и жилой инфраструктуры. Губернатор региона Юрий Слюсарь проинформировал общественность о последствиях инцидента, отметив успешную работу систем противовоздушной обороны.

Источник: Life.ru

По его словам, в ходе отражения воздушной атаки силами ПВО было уничтожено и подавлено семь беспилотников над территорией Таганрога и Красносулинского района. Глава региона уточнил, что, согласно предварительной информации, жертв среди населения нет.

Губернатор также сообщил, что оперативные службы продолжают работу по фиксации ущерба на земле. Предварительные данные, опубликованные Юрием Слюсарем, свидетельствуют о том, что в Таганроге повреждения получили производственный объект, несколько жилых домов, а также зафиксированы разрушения на линиях подводящих газовых коммуникаций и пострадали легковые автомобили. Информация о полном объёме последствий на данный момент уточняется.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — семь — сбили над Ростовской областью. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над территорией Республики Крым.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше