Промобъект повреждён в Таганроге в ходе атаки ВСУ

По его словам, в ходе отражения воздушной атаки силами ПВО было уничтожено и подавлено семь беспилотников над территорией Таганрога и Красносулинского района. Глава региона уточнил, что, согласно предварительной информации, жертв среди населения нет.
Губернатор также сообщил, что оперативные службы продолжают работу по фиксации ущерба на земле. Предварительные данные, опубликованные Юрием Слюсарем, свидетельствуют о том, что в Таганроге повреждения получили производственный объект, несколько жилых домов, а также зафиксированы разрушения на линиях подводящих газовых коммуникаций и пострадали легковые автомобили. Информация о полном объёме последствий на данный момент уточняется.
Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — семь — сбили над Ростовской областью. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над территорией Республики Крым.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.