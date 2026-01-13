ОАК сменила руководителя направления военной авиации

Источники, близкие к «Ростеху», отмечают, что основной причиной ухода стал возраст руководителя. По неподтвержденной информации, Бобрышев в ближайшее время может быть назначен советником главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, хотя официальных решений по этому вопросу пока не принято.