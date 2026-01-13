ОАК сменила руководителя направления военной авиации

Изменения происходят на фоне успешного выполнения гособоронзаказа.
«ОАК (входит в госкорпорацию “Ростех”) сменила управляющего директора АО “Туполев” и директора филиала оперативно-тактической авиации (ОТА)», — сообщили источники РБК. Эти должности ранее совмещал 77-летний Александр Бобрышев, покинувший компанию. Изменения в руководстве происходят на фоне успешного выполнения гособоронзаказа в прошедшем году.
Источники, близкие к «Ростеху», отмечают, что основной причиной ухода стал возраст руководителя. По неподтвержденной информации, Бобрышев в ближайшее время может быть назначен советником главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, хотя официальных решений по этому вопросу пока не принято.
Объединенная авиастроительная корпорация с 2018 года входит в состав государственной корпорации «Ростех». ОАК объединяет ключевые авиастроительные предприятия России, включая «Сухой», «МиГ», «Туполев», «Ильюшин» и другие. Военное направление является одним из стратегически важных сегментов деятельности корпорации.