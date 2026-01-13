«Удар “Орешником” по располагавшейся под Львовом цели довольно сильно всполошил Украину. Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», — заявил источник РИА Новости из числа представителей сопротивления.