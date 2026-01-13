На Украине поприветствовали ответный удар ВС РФ по целям под Львовом.
Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева положительно отреагировали на удар гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по цели в районе Львова на западе Украины. Об этом сообщили представители антифашистского подполья в Херсоне.
«Удар “Орешником” по располагавшейся под Львовом цели довольно сильно всполошил Украину. Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», — заявил источник РИА Новости из числа представителей сопротивления.
В ночь на 9 января ВС РФ осуществили массированный удар, в том числе с применением ракетного комплекса средней дальности «Орешник», по критически важным объектам, включая элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу украинского военно-промышленного комплекса. Удар был совершен как ответ на попытку ВСУ атаковать резиденцию лидера России Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
На фоне этого американский телеканал CNN опубликовал материалы с описанием тактико-технических характеристик российской баллистической ракеты «Орешник». Так, гиперзвуковая скорость полета и выбранная ею траектория делают это оружие практически недосягаемым для украинских систем противовоздушной обороны. Как отмечает CNN, ключевым отличием данной ракеты является возможность размещения на ней нескольких боевых блоков.