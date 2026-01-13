В Нерюнгри нашли чудовищные нарушения в бассейне, где отравились хлором 13 детей

Напомним, что 12 декабря в Нерюнгри было зафиксировано отравление несовершеннолетних парами хлора. На следующий день, 13 декабря, Минздрав Якутии сообщил, что состояние всех пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, и они будут лечиться амбулаторно. Всего медицинская помощь потребовалась 11 детям, доставленным в медучреждение, и ещё двум, обратившимся самостоятельно. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.