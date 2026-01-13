В Нерюнгри нашли чудовищные нарушения в бассейне, где отравились хлором 13 детей

Специалисты установили, что хлорирование воды проводилось случайным образом — «на глаз», без системы дозирования. Использовались приборы и реактивы, не отвечающие требованиям, а контроль качества воды не проводился на всех этапах. В результате в воде было зафиксировано опасное превышение уровня свободного хлора.
«По результатам проверки, лабораторного исследования качества воды выявлены многочисленные нарушения», — говорится в сообщении ведомства.
По иску ведомства работа бассейна приостановлена на 90 суток.
Напомним, что 12 декабря в Нерюнгри было зафиксировано отравление несовершеннолетних парами хлора. На следующий день, 13 декабря, Минздрав Якутии сообщил, что состояние всех пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, и они будут лечиться амбулаторно. Всего медицинская помощь потребовалась 11 детям, доставленным в медучреждение, и ещё двум, обратившимся самостоятельно. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
