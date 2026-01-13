Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нерюнгри нашли чудовищные нарушения в бассейне, где отравились хлором 13 детей

В бассейне спортивной школы в якутском Нерюнгри, где 13 детей отравились хлором во время тренировки, выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Life.ru

Специалисты установили, что хлорирование воды проводилось случайным образом — «на глаз», без системы дозирования. Использовались приборы и реактивы, не отвечающие требованиям, а контроль качества воды не проводился на всех этапах. В результате в воде было зафиксировано опасное превышение уровня свободного хлора.

«По результатам проверки, лабораторного исследования качества воды выявлены многочисленные нарушения», — говорится в сообщении ведомства.

По иску ведомства работа бассейна приостановлена на 90 суток.

Напомним, что 12 декабря в Нерюнгри было зафиксировано отравление несовершеннолетних парами хлора. На следующий день, 13 декабря, Минздрав Якутии сообщил, что состояние всех пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, и они будут лечиться амбулаторно. Всего медицинская помощь потребовалась 11 детям, доставленным в медучреждение, и ещё двум, обратившимся самостоятельно. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.