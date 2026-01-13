Ричмонд
Россиянке оторвало часть пятки при падении в колодец в отеле на Занзибаре

Россиянка лишилась части пятки из-за неудачного падения на территории отеля на африканском Занзибаре. По данным SHOT, 42-летняя москвичка Наталья вместе с подругами прилетела в Танзанию на новогодние праздники. Наши соотечественницы остановились в отеле Max Hotel Nungwi, но с самого начала всё шло как-то не так: в гостинице постоянно выключали воду и электричество, а кондиционер не работал.

Пострадавшая в Танзании россиянка и колодец, в который она провалилась. Видео @ SHOT.

Однажды Наталья почувствовала сильный запах гари и решила поискать источник в технической зоне, где внезапно провалилась в колодец, прикрытый листами шифера. Россиянку госпитализировали с частично оторванной пяткой. Врачи диагностировали перелом. Ей провели операцию, зашили сухожилия и наложили гипс.

Из-за сильного отёка и боли подруги боятся, что у девушки сломана и вторая нога. Больница же отказывается делать второй рентген, а отель никак не помогает нашей соотечественнице. На 14 января у россиянки запланирован пятичасовой перелёт домой, однако он под угрозой из-за больницы, которая не может выдать медсправку, необходимую страховой компании для выбора метода транспортировки.

Сейчас Наталья остаётся в больнице. За операцию и сопровождение с неё требуют семь тысяч долларов — более полумиллиона рублей. Страховка же покрыла только 3,5 тысячи. Подруги Натальи начали сбор средств.

Ранее гражданин России погиб при восхождении к храму в горах в Таиланде. Предварительно, причиной мог стать тепловой удар.

