Россиянке оторвало часть пятки при падении в колодец в отеле на Занзибаре

Россиянка лишилась части пятки из-за неудачного падения на территории отеля на африканском Занзибаре. По данным SHOT, 42-летняя москвичка Наталья вместе с подругами прилетела в Танзанию на новогодние праздники. Наши соотечественницы остановились в отеле Max Hotel Nungwi, но с самого начала всё шло как-то не так: в гостинице постоянно выключали воду и электричество, а кондиционер не работал.