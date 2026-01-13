Ричмонд
Губернатор Слюсарь: Дома и коммуникации повреждены при атаке ВСУ на Таганрог

В Таганроге в результате атаки беспилотников повреждения получили промобъект, жилые дома, газовые коммуникации и легковые автомобили. Об этом во вторник, 13 января, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона рассказал, что в Таганроге и Красносулинском районе во время отражения воздушной атаки были подавлены и уничтожены семь БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших нет. Он уточнил, что информация о последствиях на земле продолжает уточняться, при этом в Таганроге зафиксированы повреждения автомобилей, жилых домов, промобъекта и подводящих газовых сетей.

Слюсарь добавил в своем Telegram-канале, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. По его словам, после его отмены экстренные и коммунальные службы приступят к устранению последствий.

Всего за ночь силы российской противовоздушной обороны сбили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны.

Днем ранее украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю в селе Страчово Суземского района Брянской области. Находившийся внутри мирный житель погиб. Глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования его семье.

